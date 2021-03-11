Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü öğrencilerinden Türkiye ve Bölge Birinciliği

Bahçeşehir Koleji kampüsleri arasında düzenlenen Highlights kitap okuma yarışmasında Elbistan Kampüsü 5. sınıf öğrencisi Ayşenur Kutupoğlu Türkiye birincisi, 4. sınıf öğrencisi Elif Şeyma Pınar bölge birincisi oldu.

İngilizce kitap okuma yarışmasında iki birincilik elde etme mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Zümre Başkanı Yeşim Polat, "Dil duyguları ve düşünceleri sembollerle ve işaretlerle anlatma şeklidir. Bir bebeğin ilk öğrendiği dil onun ana dilidir. Bu dilin haricinde öğrenilen veya edinilen her dil onun ikinci dili olarak bilinir. Dil edinimi başka bir dili akıcı bir şekilde anlama, konuşma ve yazma sürecini tanımlar. Elbistan Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizin dil edinim sürecini destekleyecek uygulamaları etkili bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da gözeterek dil gelişimlerini takip ediyoruz. Türkiye genelinde ki tüm Bahçeşehir Koleji öğrencileri arasında yapılan Highlights kitap okuma yarışmasında 5. sınıflar bazında Türkiye birincisi olan öğrencimiz Ayşenur Kutupoğlu ve Bölge Birincisi olan öğrencimiz Elif Şeyma Pınar'ı tebrik ediyoruz. Tüm öğrencilerimize dil edinim süreçlerinde kampüs öğretmenlerimizin rehberliği devam edecektir." dedi