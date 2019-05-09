Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü, Karadeniz gezisi yaptı

Okul yöneticilerinden Gülsüm Aslan, gezi hakkında şunları söyledi: “Zigana ‘da yaptığımız kahvaltıyla başlayan gezimizde Ayder Yaylası, Uzun Göl, Trabzon, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat illerinin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdik. Öğrencilerimiz yurt içi gezilerimiz sayesinde ülkemizde bulunan birçok farklı tarihi ve doğal güzelliği görme şansını elde etmektedir. Elbistan Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini de önemsiyoruz bu bağlamda etkinliklerimiz devam edecektir.”







