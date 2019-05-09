Okul yöneticilerinden Gülsüm Aslan, gezi hakkında şunları söyledi: “Zigana ‘da yaptığımız kahvaltıyla başlayan gezimizde Ayder Yaylası, Uzun Göl, Trabzon, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat illerinin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdik. Öğrencilerimiz yurt içi gezilerimiz sayesinde ülkemizde bulunan birçok farklı tarihi ve doğal güzelliği görme şansını elde etmektedir. Elbistan Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini de önemsiyoruz bu bağlamda etkinliklerimiz devam edecektir.”
Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü, Karadeniz gezisi yaptı
Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü, Karadeniz gezisini görevli öğretmen, idareci, veli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdi.
09 Mayıs 2019 Perşembe 15:44
Okul yöneticilerinden Gülsüm Aslan, gezi hakkında şunları söyledi: “Zigana ‘da yaptığımız kahvaltıyla başlayan gezimizde Ayder Yaylası, Uzun Göl, Trabzon, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat illerinin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdik. Öğrencilerimiz yurt içi gezilerimiz sayesinde ülkemizde bulunan birçok farklı tarihi ve doğal güzelliği görme şansını elde etmektedir. Elbistan Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini de önemsiyoruz bu bağlamda etkinliklerimiz devam edecektir.”
Geziye Ramazan ayından 1 hafta önce gidilmiştir. Basit işlerle uğraşan Ali
1-4 mayıs ramazan öncesi yapılmıştır gezi. Eğitim-öğretimde dünya markası 23 saat ingilizce-almanca, çift dilli almanca ve ingilizce eğitimi, okul öncesinde dahi 15 ders yabancı dil eğitimi, dünya geneli kabul gören yabancı dil sınavlarına hazırlık, stem, kodlama, robotik, inovasyon, finans okuryazarlığı, beslenme okuryazarlığı, satranç, master 6 ve master junior programları, geleceğin dil ve eğitimlerinin verilmesi, en iyi kitaplar, ücretsiz etüdler, bire bir eğitim, şehir dışı-yurt dışı gezi ve organizasyonlar, kış okulu, yaz okulu, 50 yıllık ülkenin en iyi sınav hazırlığı yapan kurumu, 5 yıldızlı fiziki ortamlar, 1.sınıf yemek,servis, güvenlik hizmeti, dersane-kurs-özel derse gerek kalmayan 50 saat ders, ücretsiz hafta sonu sanat-spor kursları, bahçeşehir sportif koordinasyon dersleri, atölye sistemli eğitimler, her hafta sınav, fen ve teknoloji lise müfredatı, Dünya geneli 5 üniversite ve dil okulları, Avrupanın en büyük eğitim kurumu Dünyanın 5 büyük markasından biri, öğretmen-yönetici eğitimlerinin tüm içeriklerin bahçeşehir üniversitesi tarafından hazırlandığı desteklendiği sistem, sosyal takip sistemi, servis tabanlı okul yönetim sistemi, metodbox, globed-razzplus yabancı dil online programları, her öğrenciye üstün potansiyelliler eğitimi, mental up dikkat geliştime online programları, dijital tablet destekli eğitimler, 1.sınıf atölye ve labaratuarlar kendine özgü deney föyleri, yazılı sınav sorularından yıllık günlük planlara kadar eş zamanlı akademik içerik ve programlar, veli ve öğretmenlerin anlık online öğrenci takibi, kariyer ve rehberlik servisi, anne baba okulu, meslek danışmanlığı, seminerler, bire bir veli toplantıları, sosyal farkındalık projeleri, Tübitak- Teknofest-Bilime işk adımlar- Kodlama-Robotik ülke geneli ve yurt dışı etkinlik ve yarışmalara yopun katılım, akademik eğitim yanında sosyal, duygusal, fiziksel eğitim, Mentörlük danışmanlık ve sınıf öğretmenliği şeklinde 3 farlı uzman tarafından sınıfların öğrencilerin takibi, her öğrencinin geldiği noktaya göre geliştiği hep birlikte görülecek sonuçlar, kendini yenileyen güncelleyen MEB ve ÖSYM tarzı yeni nesil türkçe matematik ve diğer branş içerik ve soruları, ekolojik bahçeler, her öğrenciye toprağı ekip biçebileceği sorumluluk bahçeleri, okul öncesi- ilkokul-ortaokul-lise geçişlerinde üst sınıfta üst sınıf öğrenci ve öğretmenleri koorinesinde 3 haftalık oryantasyon programları, okul öncesinde 5 ders 1.sınıf öğretmeni tarafından okuma yazma eğitimi, yabancı öğretmen, spor sahaları, 50'yi bulan yıllık deneme sınavları, en iyi kaynaklar kitaplar sınavlar vs vs sadece bölgenin değil ülkenin en iyi Avrupa ve Dünya' nın sayılı eğitim kurumu, okulu...
Ramazan ayını beklemişler gitmek için.
Karadeniz Gezisine 26 Nisanda Yavuz Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseside Gitmiştir.
vAllaha bravo...