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Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü istihdamını yüzde 20 artıracak

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü, pandemi döneminde tek bir çalışanını dahi işten çıkarmama kararı aldı. Önümüzdeki dönem için de öğretmen ve personel alımlarının devam edeceği, istihdamın yüzde 20 artırılacağı belirtildi.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü istihdamını yüzde 20 artıracak
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Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü kurucusu Yusuf Şahin, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Dünya’nın küresel bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldığı bu günlerde insandan daha değerli hiçbir şeyin olmadığını anladık. Bizde bu süreçte tek bir çalışanımızı dahi işten çıkarmadık ayrıca gelecek sene içinde istihdamımızı öğretmen ve personel alımlarımızla yüzde 20 artıracağız. Uzaktan eğitime en kolay adapte olan kurum olduk. Bu dönemde eğitime ve üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz sabah 09.30’da öğretmenleri ve arkadaşları ile online eğitime başlıyorlar. Öğleden sonra ise Metodbox uygulaması ile kendilerine verilen program çerçevesinde günlük eğitimlerini tamamlıyorlar. Ayrıca online deneme sınavlarımız, satranç turnuvalarımız, online veli eğitimlerimiz, rehberlik servisi etkinliklerimiz, online kutlamalarımız ile bu süreci en etkin şekilde yürütüyoruz.”

 Uzaktan eğitim yakından takip

 Bahçeşehir Koleji uzaktan eğitim programını yürüttüğü, yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim platformu Metodbox uygulaması ile öğrencilerinin de katılımıyla uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürütüyor. Metodbox'ta; 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm kademelerde konu anlatımlı videoları, tekrar testleri, testlere ilişkin soru çözüm videoları ve okul öncesi dahil olmak üzere yaş düzeyine uygun olarak animasyonlar ve videolarla desteklenen binlerce etkin içerik yer alıyor. 23 Mart itibariyle Türkiye genelinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı olarak başlayan Metodbox uygulaması ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri zaman ve mekan kısıtlaması olmadan internet olan her yerde, her türlü akıllı cihaz ile öğrenciler eğitim öğretim hayatlarına devam ediyor, öğrendiklerini pekiştiriyorlar.


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