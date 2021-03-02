Bahçeşehir Koleji 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına Hazır

İsmet Taşyürek, yeni yatırımlar ve eğitim kadrosunun güçlendirilmesi ile birlikte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına Bahçeşehir Koleji’nin hazır olduğunu söyledi. Okulun, öğrencilerine sunduğu kaliteli akademik eğitimin yanında; Kodlama-Robotik, Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar, Müzik, İnavasyon, STEM+A, Drama atölyeleri, açık ve kapalı spor salonu, sportif faaliyet alanlarıyla, bölgenin en geniş okul kampüsü ayrıcalığını tüm öğrenci ve velilerimize yaşatmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kampüs Müdürü Hüseyin Arslan : “Güvenli oyun alanlarıyla, eğitim ve öğretim atölyeleriyle, hijyenik ferah yemekhanesi, revir ve kadrolu hemşiresi ile ilkleri bölge halkıyla paylaştık. Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü olarak, 3. Kuruluş yılımızda hedeflerimize emin adımlar ile ulaşabilmek için var gücümüz ile çalışmaktayız. 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi için tüm öğrencileri okula kabul ve bursluluk sınavı, erken kayıt avantajlarımızdan yararlanmak için okulumuza davet ediyoruz. En değerli varlıklarını bizlere güvenerek emanet eden tüm velilerimize teşekkür ediyoruz. Onların güvenine layık olabilmek için tüm idari ve öğretmen kadrolarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz.” diyerek sözlerine devam etti.

Okul Müdürü Hüseyin Arslan: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre online eğitimi en iyi şekilde yürüterek, yüz yüze eğitime tekrar başladık. Öğrencilerimiz için üretmeye devam ediyoruz, heyecanla çalışan bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize aynı zamanda bu krizi en iyi şekilde yürüten sağlık çalışanlarımıza, teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek sözlerini bitirdi.