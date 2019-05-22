Bahçeşehir Koleji, 19 Mayıs’ı Coşkuyla Kutladı

Velilerinde davetli olduğu program barkovizyon gösterisi ile başladı. Piyano eşliğinde hazırlanan koro ve solo dinletiler sonrasında öğrencilerin zeybek oyunu, toplu dans gösterisi ve vals dansı ile devam eden program öğrencilerin hazırladıkları çeşitli gösterilerle son buldu.

Daha sonrasında okulun spor salonunda sunulan bilim şenliğinde öğrenciler Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye’de öncüsü olduğu STEM ve Kodlama Robotik alanlarında hazırladıkları projeleri, laboratuar derslerinde yaptıkları deneylerden sunumları aileleri ile paylaştılar.

Eğitim modellerini sürekli güncelleyerek eğitim ortamına katkıda bulunduklarına dikkat çeken Okul Müdürü Hüseyin Arslan, “Bahçeşehir Koleji olarak akademik birimlerimizin, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda eğitim modellerimizi sürekli olarak geliştiriyor, özgün eğitim modellerinin yanı sıra Dünya’nın değişik ülkelerindeki eğitim modellerini inceliyor, kendi ülkemizin ihtiyaçları ve şartları doğrultusunda uyarlamalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin eğitim ortamına katkıda bulunuyor, çalışmalarımızı ve önerilerimizi düzenli olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaşıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu ve yeni lise(ortaöğretim) tasarımı sisteminin getirdiği yenilikler ve bu sistemin yıllardır Bahçeşehir Koleji’nde uygulamakta olduğumuz özgün eğitim modellerimiz; STEM+A, Kodlama ve Robotik, İnovasyon, Master First, Master Junior, Master-6, Rehberlik ve Kariyer Merkezi (KAREM) vb. gibi örtüştüğü görülmüştür.

Bu kapsamda yıl boyu çift dilli yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi dâhil, 21.yüzyıl becerileri ile her alanda dünya vatandaşı olarak donanan öğrencilerimizin, hazırlamış olduğu, geleceğin sorunlarına projeleri ile çözüm ürettiği; Kodlama-Robotik, STEM+A, İnovasyon, Master First, Master Junior, Master-6, görsel sanatlar, atölye eğitim içerikleri sergisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programı’nın ardından Eğlenceli Bilim Şenliği’mizde velilerimiz ile paylaşıldı.” dedi.



























