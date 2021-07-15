Bahçeşehir Elbistan Kampüsü yılsonu değerlendirme toplantısı yaptı

Hedeflerinin bölgede değil Türkiye’de fark yaratan bir kurum oluşturmak olduklarını belirten Bahçeşehir Elbistan Kampüsü kurucu ortakları İsmet Taşyürek ve Serhat Şahin şunları söylediler:

“Elbistan Bahçeşehir Koleji hedefini yükseltmeye devam ediyor. Hedefimiz bölgede değil Türkiye’de fark yaratan bir kurum oluşturmak. LGS başarısıyla öğrencilerimizi, velilerimizi ve bölge halkını memnun eden okulumuz başarının tek adresi haline gelmiştir. İnşallah üniversite sınavında da (YKS) bu başarıyı devam ettireceğiz. Eğitimde kadim bir geçmişe sahip Elbistan’ımıza ve Afşin’imize yeni değerler katma gayretinde çalışmalarımıza kararlılıkla ve planlı olarak devam etmekteyiz.

Değişen ve her gün gelişen dünyada çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunmayı kendimize bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu yüzden eğitimde artık son teknoloji kullanıp teknolojiyi çocuklarımızın rüyası olmaktan çıkartıyoruz. Yapay zeka temelli eğitimiyle robotik kodlama, STEM+A vb. geleceğin eğitimini veriyoruz.

Bahçeşehir Elbistan kampüsü eğitim-öğretimde fark yaratan birçok başarının merkezi olmaya devam edecektir. Bu bağlamda 2021-2022 eğitim öğretim yılında çocuklarımızı dünya ile buluşturacak birçok projenin hazırlıkları içindeyiz. Elbistan Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimize anaokulundan itibaren iki yabancı dil eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra fiziki kapasitede yeni eklentilerle kampüsümüzü büyüteceğiz.

Eğitim-öğretimdeki temel yaklaşımımız olan ‘Okul bütünüyle hayatın kendisi olmalıdır’ düşüncesiyle bölge halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Pandemi sürecinde büyük bir gayret ortaya koyan, velilerimizin takdirini toplayan, farkı fark ettiren tüm kadromuza şükranlarımızı sunuyoruz. Emeğin kıymetini takdir eden Elbistan ve Afşin halkına Bahçeşehir ailesi olarak teşekkür ediyoruz.”