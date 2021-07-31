Bahçelievler’de su kesintisine tepki

KASKİ ile yaptıkları görüşmelerde kesintilerin su hatlarındaki patlaklar nedeniyle yaşandığı bilgisi aldıklarını belirten Bahçelievler Mahalle muhtarı Turgut Arslan, “Yaklaşık 1 haftadır su patlakları yüzünden mahalle halkımız perişan durumda. Vatandaşımız canından bezmiş durumda. Sadece bizim mahallede değil Esentepe ve Tepebaşı Mahallelerimizdeki halk da bu olumsuzluktan etkileniyor. KASKİ ile görüştüğümüzde su hattında patlak olduğunu ve arızalar giderilir giderilmez su verileceği söyleniyor. Ancak sular geldikten kısa bir süre sonra arıza gerekçesi ile yeniden kesiliyor.

Vatandaşlarımızın mağduriyeti çok büyük. Hiç kimse ev işlerini yapamıyor. Bu zamanda böylesine bir durumu hak etmiyoruz. KASKİ ekiplerini bu konuda daha duyarlı olmaya ve vatandaşın sorununa kesin çözüm üretmeye çağırıyoruz” dedi.