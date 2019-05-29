Bahçelievler Kız İHL’den iftar sofrası

Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşegül Göçer, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Göçer, iftar organizasyonunda okullarına maddi destek sağlayan; Fransa’da yaşayan Elbistanlı işadamı Prestige İnşaat firmasının sahibi Mehmet Karataş’a, Usta Yemekçilik firma sahibi Mehmet Balaman’a, Çağlayan Mobilya sahibi Cahit Gökduman’a, Değerleme Uzmanı Ahmet Göçer’e teşekkür etti. Göçer, bazı öğrencilere bayram hediyesi sunulmasında, maddi destek sağlayan, çok sayıda hayırsevere de ayrıca teşekkür etti.
Göçer, şunları söyledi; “Ramazan ayını değerli kılan Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Kur'an, Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. İnsan yaratılmış ve başıboş bırakılmış bir varlık değildir. İnsan olmanın getirdiği ödev ve sorumluluklar vardır. Ramazan oruç ibadetinin yanı sıra Müslümanların hayır yapmada, salih amel işlemede bir birleri ile yarıştığı aydır. Arkadaşlık, dostluk, merhamet, gibi manevi değerlerimizin ibadete dönüşmesi ile de renklenir. Bizler Allah'ın rahmet ve bağış kapılarını araladığı bu ayda kabuğumuza çekilir, kulluğumuzu sorguya çekme fırsatı ediniriz. İftar sofraları insanların birbirleri ile kaynaşmasını sağladığı gibi yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı ortamlardır.
Ramazan ayını layıkıyla idrak edebilmek amacıyla “Ramazanda Değerler Eğitimi” sohbet programı, “Her Güne Bir Meal” okuma etkinliği, “Cennet ile Müjdelenen Annelerimiz”, “İslam’da Dört Halife Dönemi” tanıtım etkinlikleri, “Her Güne Bir Hayır”, “Sevindireceksen Çocuklar Olsun” hediyeleşme çalışmaları düzenleyerek Ramazan ayında İmam Hatip Lisesine yakışır bir başarı sergilemiştir. Etkinliklerimizde temel amaç öğrencilerimize; temel dini kaynakları tanıyıp kullanabilen, sağlıklı din anlayışına sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Kendisine, ailesine, ülkesine, gönül coğrafyasına ve insanlığa karşı duyarlı nesiller yetiştirmektir.”