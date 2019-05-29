Bahçelievler Kız İHL’den iftar sofrası

İftar programına, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal, Aday Öğretmen Yetiştirme Koordinatörü Faik Türk, Elbistan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muharrem Eren, Şehit ve Gaziler Derneği Elbistan Temsilcisi Turgut Şakalar, şehit ve gazi aileleri, Karaelbistan Yatılı Bölge Okulu Müdürü Mustafa Çayıroğlu ve öğrencileri, Okul Aile Birliği Başkanı Bünyamin Çetin, Suriyeli öğrenci ve aileleri, Elbistan’da faaliyet gösteren yurt ve dershanelerden çok sayıda öğrenci, okula yakın mesafede ikamet eden mahalle sakinleri, veliler ve öğretmenler katıldı. Okulda hazırlanan geleneksel Elbistan ev yemekleri, iftar programını zenginleştirdi. Bedir Efendi Kuran Kursu Öğrencisi Ali Sakar’ın Kur’an tilaveti, akabinde Ebubekir Cami İmamı Mehmet Şahan’ın, kısa sohbeti ilgiyle dinlendi.

Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşegül Göçer, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Göçer, iftar organizasyonunda okullarına maddi destek sağlayan; Fransa’da yaşayan Elbistanlı işadamı Prestige İnşaat firmasının sahibi Mehmet Karataş’a, Usta Yemekçilik firma sahibi Mehmet Balaman’a, Çağlayan Mobilya sahibi Cahit Gökduman’a, Değerleme Uzmanı Ahmet Göçer’e teşekkür etti. Göçer, bazı öğrencilere bayram hediyesi sunulmasında, maddi destek sağlayan, çok sayıda hayırsevere de ayrıca teşekkür etti.

Göçer, şunları söyledi; “Ramazan ayını değerli kılan Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Kur'an, Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. İnsan yaratılmış ve başıboş bırakılmış bir varlık değildir. İnsan olmanın getirdiği ödev ve sorumluluklar vardır. Ramazan oruç ibadetinin yanı sıra Müslümanların hayır yapmada, salih amel işlemede bir birleri ile yarıştığı aydır. Arkadaşlık, dostluk, merhamet, gibi manevi değerlerimizin ibadete dönüşmesi ile de renklenir. Bizler Allah'ın rahmet ve bağış kapılarını araladığı bu ayda kabuğumuza çekilir, kulluğumuzu sorguya çekme fırsatı ediniriz. İftar sofraları insanların birbirleri ile kaynaşmasını sağladığı gibi yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı ortamlardır.

Ramazan ayını layıkıyla idrak edebilmek amacıyla “Ramazanda Değerler Eğitimi” sohbet programı, “Her Güne Bir Meal” okuma etkinliği, “Cennet ile Müjdelenen Annelerimiz”, “İslam’da Dört Halife Dönemi” tanıtım etkinlikleri, “Her Güne Bir Hayır”, “Sevindireceksen Çocuklar Olsun” hediyeleşme çalışmaları düzenleyerek Ramazan ayında İmam Hatip Lisesine yakışır bir başarı sergilemiştir. Etkinliklerimizde temel amaç öğrencilerimize; temel dini kaynakları tanıyıp kullanabilen, sağlıklı din anlayışına sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Kendisine, ailesine, ülkesine, gönül coğrafyasına ve insanlığa karşı duyarlı nesiller yetiştirmektir.”



























