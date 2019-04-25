Bahçelievler Kız İHL’de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde danışman öğrencilerin gözetmenliğinde öğrencilerin hazırladığı 22 proje yer aldı. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Mükremin Ceran, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Tahsin Çıplak, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Turgut Arslan, okul müdürleri ve davetlilerin katıldığı bilim fuarının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından değerlendirme yapan Okul Müdürü Ayşegül Göçer, “Avrupa; sanayi, teknoloji, bilişim devrimlerini gerçekleştirirken, yaşadığımız topraklarda türlü türlü sorunlar çıkartıldı. Bizler Balkan Savaşları ile başlayan süreçte ve devamında bilimden bir ara uzak kaldık. Allah'a şükürler olsun, sağlanan imkânlar ve fırsatlar ile aradaki farkı kapatıp öne de geçeceğiz. Çünkü bizim gençlik gücümüz dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bilim şenliği programını hazırlarken, öğrencilerimin zeki, cesur ve muhakeme kabiliyetinin yüksek olmalarına yakından şahit oldum. Programımız oldukça renkli” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın; öğrencilerin, bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.