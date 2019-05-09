Bahçelievler Kız İHL, kitap okuma yarışmasına damga vurdu

Kitap okuma yarışması kapsamında, okullara kitaplar dağıtılıyor, okunan kitaplardan, öğrenciler bilgi yarışmasına tabi tutuluyor. Oldukça zor sorularla karşılaşan öğrencilerden, anlama ve kavrama yeteneği en iyi olanlar bu yarışmayı kazanıyor. Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, çok sıkı hazırlandığı Kitap Okuma Yarışmasında önce Elbistan birinciliği derecesini elde ederek, ilde yapılan yarışmaya katılmayı hak ettiler. İl merkezinde yapılan yarışmada ise, 9-10. sınıflar kategorisinde 10/A Sınıfı öğrencisi Hatice Aslan il birincisi, 11-12 sınıflar kategorisinde ise 12/D sınıfı öğrencisi Ümmüğül Yüksel il ikinci oldu.

Yarışma sonrası il birincisi olan Hatice Aslan’ın ödülünü Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, il ikincisi olan Hatice Arslan’ın ödülünü, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir verdi. Ödül töreninde konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kültür ve eğitime her zaman katkı sağlayacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş’tan derece ile dönen Bahçelievler Kız İmam Hatip Lisesi ekibine bir ödül de İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, öğretmen ve öğrencilere çeyrek altın ve kitap hediye etti. Başarılarından dolayı tebrik etti. Ayrıca kitap okuma sınavına öğrencileri hazırlayan danışman öğretmenler Sedat Güler ve Eyyüp Ak’a teşekkür belgesi verdi. Bayazıt, Elbistan’da başarı grafiğinin hızla yükseldiğini vurguladı.

Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Ayşegül Göçer, derece alan öğrencilerini tebrik ederek şunları söyledi:

“Kitap okuma yarışmasında daha önce de derece elde etmiş idik. Bu yılda daha iyi bir derece aldık. Başarı, verimli çalışmanın meyvesidir. Danışman öğretmenlerimizin doğru yönlendirmesi, verimli çalışma programı hazırlaması başarıyı getirdi. Öğrencilerimi, öğretmenlerimi, velilerimizi kutluyorum.”

