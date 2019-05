Bahar Gıda, iftarda çiftçileri ağırladı

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına Bahar Bahar Gıda Ziraat Mühendisleri Ahmet Pek, Abbas Çolak, Ertuğrul Gazi Kurt, Şehmuz Murat Kabakçı, Aykut Yılmaz ve cin mısırı üreticisi çiftçiler katıldı.

Hep birlikte yapılan iftar ve dua sonrasında bir değerlendirme yapan Bahar Gıda Ziraat Mühendisi Abbas Çolak, 2008 yılından beri Elbistan çiftçisi ile birlikte yüksek kalitede cin mısır üretimi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin ve cin mısırı sektörünün olmasa olmazı Elbistanlı üretici çiftçilerimizle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çiftçilerimizin bilinçli ve kaliteli üretimle yüksek verim alabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu manada tüm gücümüzle siz değerli çiftçilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz.”

Bahar gıda’nın yaptığı yatırımları ve mevcut değer algısını her geçen gün artırdığını söyleyen Bahar Gıda Ziraat Mühendisi Ahmet Pek, “1994 yılında cin mısırı ticareti ile iş hayatına adım atan Bahar Gıda aradan geçen sürede her yıl büyüme ivmesini koruyarak sektörünün en büyük firması haline gelmiştir. Bahar Gıda olarak Türkiye’nin her bölgesinde değerli çiftçilerimiz ile birlikte çiftçi ve ülke ekonomisine değer katmaktayız. Türkiye’nin en büyük ve verimli ovaları olan Çukurova ve Elbistan başta olmak üzere yedi farklı bölgede üretimlerimiz devam etmektedir. Her bölgede çalışan mühendislerimiz ile birlikte en yüksek verimli tohumlarımızla, çiftçilerin yüksek kazanç ve verim alması için çalışmaktayız. Bahar gıda olarak her yıl yatırımlarımıza devam ederek en son teknolojileri takip ederek çiftçilerimiz ve müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Bahar Gıda ve değerli çiftçilerimiz karşılıklı güven ile birlikte her geçen gün büyümeye devam edecektir buna inancımız tamdır” dedi.

Bahar Gıda yetkilileri iftar programlarına katılan çiftçilere teşekkür ederek, çiftçilerle sürekli işbirliği yaptıklarını ve diyalog halinde olduklarını söylediler.

İftar programına katılan çiftçiler ise, Bahar Gıda İç ve Dış Ticaret yetkililerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ettiler.