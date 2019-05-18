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Bağlantı pimi çıkan römork kanala girdi: 7 yaralı

Elbistan-Çoğulhan karayolunda tarlada çalışmaya gidenlerin bulunduğu römorkun traktöre bağlantı piminin çıkıp ağaca çarpması sonucunda yola savrulan 7 kişi yaralandı.

Bağlantı pimi çıkan römork kanala girdi: 7 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre,  Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesinden Elbistan istikametine doğru ilerleyen Yusuf K.’nın (57) kullandığı 46 EP 639 plakalı traktörün arkasında takılı vaziyette bulunan içinde 7 kişinin olduğu römorkun bağlantı pimi çıktı. Traktörden ayrılan römork, yol kenarındaki tahliye kanalına girdikten sonra ağaca çarparak durabildi. Römorkun içinde bulunan R.Ş. (62), M.K. (49), S.U. (46), Ö.D. (16), S.U. (17), Ş.M. (16) ve A.G.(20) yola savrularak yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak tahkikata başlandı.





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Hüseyin önat 3 gün önce

Rabbim beterinden korusun. Çok geçmiş olsun.

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vatandaş 3 gün önce

50 kuruşluk bir pim saplamaya takılmadığından oluyor.

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Ertuğrul 2 gün önce

Traktörle insan taşımaya son verilsin artık. Düzenleme getirilmesi lazım. Tarlada çalışan işçide olsa minibüsle taşınması gerek. Önlem alıp kontroller artırılmalı.

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