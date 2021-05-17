Bağışları ile Afrika’daki bir köye can suyu oldular

Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’ndaki öğretmenler, kendi aralarında başlattıkları yardım kampanyasında toplanan bağışlarla bin kişinin yaşadığı Kamerun’un Pit Tokoi köyüne can suyu oldu.

Hayırsever öğretmenler, Afrika ülkelerinden Kamerun’da su kuyusu açılması amacıyla İyilik Derneği ile irtibata geçti. Kısa sürede açılan kuyu, köylerinde su olmadığı için saatlerce su taşımak zorunda kalan Kamerun’un Mayo-Danay bölgesindeki 1000 nüfuslu Pit Tokoi köyüne adeta hayat kattı. Kuyunun açılışı, dernek yetkilileri tarafından yapıldı. Suya kavuşan köylüler, kendilerine yardım eli uzatan öğretmenlere şükranlarını sundu.

Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu adına açılan hayratla ilgili değerlendirme yapan hayırsever öğretmenler, böylesine önemli bir hayra vesile oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öğretmenler, “Okulumuz adına açılan bu suyu kuyusu ile Afrika’nın kurak topraklarında zor şartlarda yaşam süren halka bir nebze olsun umut katmak istedik. Bu sayede saatlerce yürüyerek içme suyu temin etmekten kurtulmuş oldular. Onların dualarında yer almak ve hayatlarına katkı sunmuş olmak bizler açısından büyük bir mutluluk” şeklinde konuştular.