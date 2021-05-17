Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’ın ilk modern serasında ürün çeşitliliği artıyor
Elbistan’ın ilk modern serasında ürün...
Ünal, Irak’ta mahsur kalan 23 işçiyi ailelerine kavuşturdu
Ünal, Irak’ta mahsur kalan 23...
Koronavirüsü 50 saniyede tespit eden yapay zekaya Elbistanlı imzası
Koronavirüsü 50 saniyede tespit eden...
Tam kapanma sonrası ‘kademeli normalleşme’ takvimi belli oldu
Tam kapanma sonrası ‘kademeli normalleşme’...
Silahla vurulan 46 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Silahla vurulan 46 yaşındaki kişi...
banner191
banner162

Bağışları ile Afrika’daki bir köye can suyu oldular

Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler, kendi aralarındaki topladıkları bağışlarla Afrika ülkelerinden Kamerun’daki bir köye su kuyusu açtırdı.

Bağışları ile Afrika’daki bir köye can suyu oldular
banner167

Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’ndaki öğretmenler, kendi aralarında başlattıkları yardım kampanyasında toplanan bağışlarla bin kişinin yaşadığı Kamerun’un Pit Tokoi köyüne can suyu oldu.

Hayırsever öğretmenler, Afrika ülkelerinden Kamerun’da su kuyusu açılması amacıyla İyilik Derneği ile irtibata geçti. Kısa sürede açılan kuyu, köylerinde su olmadığı için saatlerce su taşımak zorunda kalan Kamerun’un Mayo-Danay bölgesindeki 1000 nüfuslu Pit Tokoi köyüne adeta hayat kattı. Kuyunun açılışı, dernek yetkilileri tarafından yapıldı. Suya kavuşan köylüler, kendilerine yardım eli uzatan öğretmenlere şükranlarını sundu.

Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu adına açılan hayratla ilgili değerlendirme yapan hayırsever öğretmenler, böylesine önemli bir hayra vesile oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öğretmenler, “Okulumuz adına açılan bu suyu kuyusu ile Afrika’nın kurak topraklarında zor şartlarda yaşam süren halka bir nebze olsun umut katmak istedik. Bu sayede saatlerce yürüyerek içme suyu temin etmekten kurtulmuş oldular. Onların dualarında yer almak ve hayatlarına katkı sunmuş olmak bizler açısından büyük bir mutluluk” şeklinde konuştular.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Bağışları Ile Afrikadaki Bir Köye Can Suyu Oldular