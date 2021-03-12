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Bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşımız 100.yaşında

Elbistan’da bağımsızlığımızın simgesi olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir program düzenlendi.

Bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşımız 100.yaşında
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı, Cumhuriyet Ortaokulu’nun ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı’nı anlatan video izlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Kemal Özen yaptı.

İstiklal Marşı’nın yazım süreci anlatarak konuşmasına başlayan Özen, “Mehmet Akif, kalemini cennetteki mürekkebe batırmış şairimizdir. İstiklal savaşımızın iki kumandanı varsa; askeri ve siyasi alanda Gazi Mustafa Kemal, bu orduyu manevi alanda hazırlayan ise Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet Akif, kalem bulamadığından ilk mısraı duvara kazır. Her kelimesine yüzlerce vatan evladının canını feda ettiği İstiklal Marşımız, Akif’in kalemiyle en güzel ifade tarzını bulunur.

Türkiye’nin kalkınması, çağdaş medeniyet seviyesine yükselmesi, şuur sahibi gençlerin yetişmesi, Akif’i tanımakla yani asımın nesli olmakla mümkündür. Akif olmak kolay mıydı? Akif olmak zordur. Akif olmak, ilim, fikir, dava adamı olmaktır. Akif olmak vatan, millet, bayrak, bağımsız ve hür yaşamaktır. Akif olmak, maddiyata önem vermemek; maneviyatında bile yalnız bırakılmaktır. Akif olmak, tabutunun üstü örtüsüz bırakılmak, 4 üniversite öğrencisinin feryadında milletinin maneviyatında uğurlanmaktır. Akif olmak, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa’yı yaşamında örnek edinmek; imanla, şuurla, vatan sevgisiyle bir ömür geçirmektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından milli şair Mehmet Akif Ersoy’un, öğrenciler şiirler okudu. Program, öğrencilerin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okumasıyla sona erdi.

Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Nuri Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, EMYO Müdürü Muharrem Eren, daire amirleri ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Bağımsızlığımızın Simgesi İstiklal Marşımız 100.yaşında