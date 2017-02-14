Badminton Turnuvası’nda kazanan takımlar belli oldu

Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte organize ettiği Okul Sporları kapsamında düzenlenen, Küçük Erkekler ve Küçük Kızlar Badminton Turnuvası sona erdi.

Turnuva sonunda Küçük Erkeklerde Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu, Küçük Kızlarda ise, Yapraklı Ortaokulu birinciliği elde eden takımlar oldular.

Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara çok sayıda okul takımı katıldı.

Çekişmeli geçen maçlar sonucunda Küçük Erkeklerde birinciliği Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu, ikinciliği Elbistan Ortaokulu, üçüncülüğü, Ambarcık Ortaokulu, dördüncülüğü ise Kümbet Ortaokulu kazandı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu Müdürü Murat Pamuk ve öğretmenler tarafından takdim edildi.

Küçük Kızlar kategorisinde ise, birinciliği Yapraklı Ortaokulu, ikinciliği Kümbet Ortaokulu, üçüncülüğü Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu, dördüncülüğü Büyükyapalak Gazi Ortaokulu kazandı.