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Babasının ölümüne 1 ay dayanabildi

Almanya’da köprüden atlayarak yaşamına son vermek isterken, kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ekinözülü gencin bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

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Babasının ölümüne 1 ay dayanabildi

Almanya’da köprüden atlayarak yaşamına son vermek isterken, kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ekinözülü gencin bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu. Çoban’ın babasının da yaklaşık bir ay önce bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ailesi uzun yıllar önce Ekinözü İlçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nden Almanya’ya göç eden ve Kappelrodeck şehrinde yaşayan Mehmet Çoban, yaklaşık bir ay önce cezaevinde intihar etti.

Babasının ölümünden çok etkilenen 28 yaşındaki oğlu Ali Çoban da girdiği ruhi bunalım sonucu, köprüden nehre atlayarak hayatına son vermek istedi. Çoban’ın köprüden atladığını gören vatandaşlar da ardından suya girdi. Boğulmak üzere olan talihsiz genç, sudan çıkarılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 5 gündür yoğun bakımda tutulan Ali Çoban’ın beyin ölümü gerçekleşti. Aile fertleri, 28 yaşında yaşamını yitiren talihsiz gencin organlarını bağışlama kararı aldı. Çoban’ın bağışlanan organlarının nakil bekleyen hastalara nakledileceği bildirildi.

Çoban’ın cenazesinin Almanya’da defnedileceği öğrenildi.

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