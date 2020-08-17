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Babasını koronavirüsten kaybeden doktordan sitem dolu mesaj

Babasını koronavirüsten kaybeden Elbistan Devlet Hastanesi doktorlarından Halit Yücel, sosyal medya hesabından tedbirlere uymayıp maske takmayanlara sitem dolu cümlelerle seslendi.

Babasını koronavirüsten kaybeden doktordan sitem dolu mesaj
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Babasını koronavirüsten kaybeden Elbistan Devlet Hastanesi doktorlarından Halit Yücel, sosyal medya hesabından tedbirlere uymayıp maske takmayanlara sitem dolu cümlelerle seslendi.

Son 2 aydır Kovid-19 servisinde görev yapan Elbistan Devlet Hastanesi doktorlarından Halit Yücel ve ailesine 4 Ağustos’ta yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Yücel ve aile fertleri, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktor Yücel, tedavisinin ardından virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Ancak 60 yaşındaki babası Hamit Yücel, vücudunu esir alan koronavirüse 13 gün direnebildi. Hayatını kaybeden baba Yücel’in cenazesi, Gariplik mezarlığında toprağa verildi. Babasını, kendi elleri ile toprağa veren Doktor Halit Yücel, yaşadığı üzüntüyü, “Mesleğimin ilk yılında bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce’ cümlesi ile dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maske takmayanlara da, ‘Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz’ diyen Yücel, “Gece gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce” ifadesini kullandı.


Yerel Manşetler
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