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Baba ve oğlu, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan baba ve oğlu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğlu, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek için çalışma yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen baba A.B. ve oğlu M.T.B.’yi takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri, bu şahıslarla birlikte A.Ö, İ.V, M., F.Ş. ve M.K. isimli kişileri de yakaladı. Yakalanan şahıslardan A.B.’nin ikametinde yapılan aramada, 2 parça halinde 3,60 gram meteamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile 1 adet tabanca ile 7 fişek ve 1 adet tüfeği ile silaha ait 43 adet dolu kartuş ele geçirildi. İ.V, M.Y ve A.Ö. isimli şahısların üst aramasında da toplam 0.77 gram metamfetamin ele geçirildi. İşlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden A.Ö, İ.V, M., F.Ş. ve M.K. isimli bayan şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan baba A.B. ve oğlu M.T.B. ise, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 


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