Baba ile oğlu 1 gün arayla hayatını kaybetti

Elbistan’da Ceyhan Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki baba ile 45 yaşındaki oğlu, birer gün gün arayla yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki Ahmet Çelik, arter damarının yırtılması sonucunda 6 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. Çelik’in defin işlemleri ile uğraşan aile, bu sırada gelen ikinci acı haberle sarsıldı. Babasını defnetmeye hazırlanan 45 yaşındaki oğlu Muhammed Çelik, biranda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhammed Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ile oğlunun cenazeleri, birer gün arayla Gariplik Mezarlığı’na defnedildi.



