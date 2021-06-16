B Termik Santralinde iş kazası: 1 yaralı

Afşin-Elbistan B Termik Santralinde bakım yaptığı asansör kabininin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgi ve iddialara göre, santralin baca gazı arıtma sistemi asansöründe bakım yapan elektrik bakım işçisi Sıddık Eren'in (46) üzerine asansör kabini düştü. Kabin altında sıkışan Eren, mesai arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Vücudunda kırıklar oluşan talihsiz işçi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.