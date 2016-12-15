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B Termik doğrudan temin ilanları, internet sitesinden yayımlanacak

Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, doğrudan temin alım ilanlarını resmi internet sitesinden yayımlayacak.

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B Termik doğrudan temin ilanları, internet sitesinden yayımlanacak

Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, doğrudan temin alım ilanlarını resmi internet sitesinden yayımlayacak.

Doğrudan temin yoluyla yapılan ihalelerle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, doğrudan temin alım ilanlarını www.euas.gov.tr/aeb adresinde yayınlamaya başlamıştır. İstekli firmalar www.euas.gov.tr/aeb adresinden teklif mektubunu indirip işletme müdürlüğümüz 0344 524 25 80-82 nolu faksına kaşeli ve imzalı olarak gönderebilirler veya işletme müdürlüğümüz muhaberat servisine teklif mektubunda belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf olarak gönderebilirler” denildi.
 

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