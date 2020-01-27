Ayvalık Tost Evi yeni yerinde

Ayvalık Tost Evi, menüsüne eklediği yeni lezzetlerle Güneşli Mahallesi Bekişoğlu Sokak’ta Elbistan halkının damak zevkine hitap etmeye devam ediyor.

Yeni yerlerinde daha geniş bir menü ile hizmet vermeye devam edeceklerini belirten İşletme sahibi Uğur Gözüaçık, “2015 yılından beri Ayvalık Tost Evi ismiyle Elbistanlı hemşerilerimize hizmet vermekteyiz. Halkımızın göstermiş olduğu yoğun istek üzerine işletmemizi büyütme ihtiyacı duyduk. Denizbak arkası Foto Çağdaş karşısındaki yeni adresimizde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında şuan ki Ayvalık Tost Evi’nde halkımızın beğenisini kazanmış Ayvalık tost, kasap burger ve kumru menülerimize ilave olarak sosisli hot dog, köfte ekmek, sucuk ekmek ve tüm kahvaltı çeşitlerimizle menümüzü çeşitlendirerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı yenilene yüzüyle hizmet vermeye devam edecek olan Ayvalık Tost Evi’ne bekliyoruz. Açılışımıza özel 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yeni yerimize gelen tüm müşterilerimize yüzde 20 indirim uygulayacağız. Şimdiden halkımız göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.