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Aytaç ve Karaman, maske dağıtarak hava kirliliğine dikkat çekti

Ameliyathane Teknikerleri Derneği (ATEKDER) Başkanı Funda Aytaç ve Elbistanlılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi gazetelerini ziyaret etti.

Aytaç ve Karaman, maske dağıtarak hava kirliliğine dikkat çekti

Yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ve Meltem Göçer tarafından karşılanan ATEKDER Başkanı Funda Aytaç ve Elbistanlılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman, Elbistan'da yaşanan hava kirliliğine dağıttıkları maskelerle dikkat çekmeyi amaçladıklarını söylediler.

Hava kirliliğinin Elbistan'ın her yerinde hissedilir boyutta olduğunu, buna dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Karaman ve Aytaç, “Artık akşamdan sonra insanların sokağa çıkması mümkün değil. Hava kirliliği insan sağlığını büyük ölçüde olumsuz yönde etkilemektedir. Elbistan’da vatandaşlara dağıttığımız maskelerle hava kirliliğine bir nebze de olsa dikkat çekmek ve konu hakkında farkındalık oluşturmak istedik” dediler.

Aytaç ve Karaman, ilçe merkezinde vatandaşlara maske dağıttıklarını da sözlerine eklediler.







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