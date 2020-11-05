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Ayşe Ücük 50 yaşında

Ayşe Ücük 50 yaşında
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Ekinözü ilçesinden Erdal Ücük'ün eşi Mehmet ve Döne Buyruk ailesinin kızı, Aysima Ülger'in annesi, Hacı Ülger'in kaynanası, Ahmet, Abdullah, merhum Musa, Veli, Hacer Buyruk'un, Hüsne Türkgücü, Hatice Yardımcı, Fadime Gül kardeşlerin kardeşi, Ayşe Ücük 31 Ekim cumartesi günü vefat etmiştir. 
Taziye için telefon:0 543 528 42 56 kardeşi Veli Buyruk
                              0 542 805 83 38 eşi Erdal Ücük 


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Ayşe Ücük 50 Yaşında
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HÜSEYİN ÖNAT 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Yılmaz kalkan 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Adem Kancı 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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