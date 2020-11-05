Ekinözü ilçesinden Erdal Ücük'ün eşi Mehmet ve Döne Buyruk ailesinin kızı, Aysima Ülger'in annesi, Hacı Ülger'in kaynanası, Ahmet, Abdullah, merhum Musa, Veli, Hacer Buyruk'un, Hüsne Türkgücü, Hatice Yardımcı, Fadime Gül kardeşlerin kardeşi, Ayşe Ücük 31 Ekim cumartesi günü vefat etmiştir.
Taziye için telefon:0 543 528 42 56 kardeşi Veli Buyruk
0 542 805 83 38 eşi Erdal Ücük
Ayşe Ücük 50 yaşında
05 Kasım 2020 Perşembe 07:47
Ekinözü ilçesinden Erdal Ücük'ün eşi Mehmet ve Döne Buyruk ailesinin kızı, Aysima Ülger'in annesi, Hacı Ülger'in kaynanası, Ahmet, Abdullah, merhum Musa, Veli, Hacer Buyruk'un, Hüsne Türkgücü, Hatice Yardımcı, Fadime Gül kardeşlerin kardeşi, Ayşe Ücük 31 Ekim cumartesi günü vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.