Aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Nurhak ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 2’si çocuk 6 kişilik aile, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Nurhak ilçe merkezinde yaşandı. 6 kişiden oluşan Toz ailesi, evlerinde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kaldı. Baş dönmesi ile başlayan ve nefes almakta zorluk çeken aile fertleri, durumu 112’ye bildirdi. Eve ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, oksijen takviyesi yapılan aile fertleri Ali Toz (88), Fatma Toz (75), Ahmet Toz (41), Canan Şaziment Toz (28), Fadime Ezel Toz (8) ve 1,5 yaşındaki Etey Ezmira Toz’u ilk önce Nurhak Devlet Hastanesi’ne götürdü. Zehirlendikleri belirlenen aile fertleri, buradan da ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavilerine burada devam edilen aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



