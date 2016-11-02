Aygaz eğitim TIR’ı Elbistan’da

LPG ve mutfak tüpü sektöründe faaliyet gösteren Aygaz, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla bayi çalışanlarını müşteri memnuniyeti, tüketicileri tüp gaz kullanımı konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

“Hizmet ve Güvenlik Eğitimleri” projesi kapsamında özel olarak hazırlanan Aygaz eğitim TIR’ı Elbistan’a geldi. Proje kapsamında, tüketici ve bayi çalışanlarına tüp gaz, tüp gaz ekipmanları hakkında genel ve teknik bilgiler verilecek.