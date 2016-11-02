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Aygaz eğitim TIR’ı Elbistan’da

LPG ve mutfak tüpü sektöründe faaliyet gösteren Aygaz, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla bayi çalışanlarını müşteri memnuniyeti, tüketicileri tüp gaz kullanımı konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

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Aygaz eğitim TIR’ı Elbistan’da

LPG ve mutfak tüpü sektöründe faaliyet gösteren Aygaz, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla bayi çalışanlarını müşteri memnuniyeti, tüketicileri tüp gaz kullanımı konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

“Hizmet ve Güvenlik Eğitimleri” projesi kapsamında özel olarak hazırlanan Aygaz eğitim TIR’ı Elbistan’a geldi. Proje kapsamında, tüketici ve bayi çalışanlarına tüp gaz, tüp gaz ekipmanları hakkında genel ve teknik bilgiler verilecek.

Aygaz’ın yurt genelinde vatandaşı ve bayi çalışanlarını tüp gaz kullanımı konusunda bilinçlendirmek için başlattığı “Mükemmel Hizmet ve Güvenlik Eğitimi” projesi kapsamında özel olarak hazırlanan Aygaz eğitim TIR’ındaki görevliler, Elbistan’da Göktürk Caddesi yazlık öğretmenevi yanında vatandaşlara eğitim verecek. Eğitimlerde bayi çalışanlarına bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilerek müşterilere daha iyi ve güvenli hizmet vermeleri hedefleniyor. Eğitimlerde ayrıca, LPG ile ilgili teknik bilgiler verilmekte olup tüplerin güvenli bir şekilde montajı pratik eğitimlerle desteklenmekte ve bu şekilde müşterilerin kendilerini daha güvende hissetmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

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