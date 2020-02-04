Aycan’ın Elbistan-Göksun yolu önergesine cevap

Bakanlık, Elbistan-Göksun yolundaki bölünmüş yol çalışmalarının 2021 yılında tamamlanacağını, Göksun-Kahramanmaraş arasının da 2020 yılı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan-Göksun ile Göksun-Kahramanmaraş arasındaki karayolu çalışmalarının ne zaman biteceğine ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi vermişti. Bakan Turhan, MHP’li Aycan’ın soru önergesini yazılı olarak cevapladı.

Bakan Turhan’ın gönderdiği cevabi metinde, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 89 kilometrelik yolun 70,5 kilometresinin tamamlandığı belirtildi. Bu güzergahta 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 4 adet de farklı seviyeli kavşağın tamamlandığının bilgisine yer verilen metinde, çalışmaların da bütçe ödenekleri doğrultusunda devam ettiği ve 2020 yılında bitirilmesinin hedeflendiği anlatıldı.

Yapımı hatalı olduğu iddia edilen Ahmet Eskalen Tüneli ile ilgili soru da bakanlık tarafından şu şekilde cevaplandı:

“Kahramanmaraş’tan Göksun istikametine giderken çift yönlü tünelin tek yola birleşmesi hususu, yolun bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete açılabilmesi için Ahmet Eskalen Tüneli ile Göksun ilçesi arasında 5,7 kilometre uzunluğunda servis yolu yapılmıştır. Onaylı projesine göre Ahmet Eskalen Tüneli çıkışından itibaren yolun bölünmüş yol standardına dönüştürülmesi için ihale yapılması planlanmaktadır. İhale kapsamında Kahramanmaraş-Göksun 6. Bölge Hududu Yolu’nun tamamında bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında aks bütünlüğü sağlanmış olacaktır.”

Elbistan-Göksun arasındaki yolun 29 kilometresinin tamamlandığı bilgisi verilen açıklamada, “Göksun-Elbistan devlet yolu, 68 kilometre uzunluğunda olup 29 kilometresi sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2019 yılı yatırım programına göre 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir” denildi.