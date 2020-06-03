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Aycan’dan vatandaşın cebini rahatlatacak talep

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, pandemi süreci nedeniyle vatandaşların elektrik borçlarının yapılandırılmasını ve ödemelerin ertelenmesini istedi.

Aycan’dan vatandaşın cebini rahatlatacak talep
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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alarak, vatandaşların elektrik borçlarını gündeme getirdi.

Vatandaşların, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalmasının, elektrik tüketimini de artırdığını belirten Aycan, “Bu dönemde evde kalındığı için elektrik tüketimi artmaktadır. Salgın günlerinde elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından bir kolaylık sağlanmalıdır. Borçları yapılandırılmalı ve ödeme kolaylığı sağlanmalıdır. Ama vatandaşların elektriği borcundan dolayı asla kesilmemelidir” çağrısında bulundu.

 


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