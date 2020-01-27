Aycan’dan koronavirüs önergesi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada birçok ülkeye yayılan yeni koronavirüs nedeniyle 50’den fazla kişi öldü. Ülkedeki birçok kentte toplu taşıma araçlarını askıya alma, seyahat yasakları ve büyük etkinliklerin iptal edilmesi gibi önlemler alındı. Şu ana kadar virüsten en az 2 bin kişinin etkilendiği düşünülüyor. Yeni koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Vuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs, Çin'de Pekin ve Şangay kentleri de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Tayland, Avustralya'nın da aralarında bulunduğu en az 14 ülkede koronavirüs vakalarına rastlandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere cevap aradı.

Aycan, hastalığın Türkiye’de de görülebileceği endişelerinin arttığını belirterek, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Türkiye’de koronavirüsle ilgili vaka veya şüpheli vaka bulunmakta mıdır? Bakanlığınız tarafından hastalığın Türkiye’de yayılma ihtimaline karşı önlemler alınmakta mıdır? Virüsün Türkiye’de görülme ihtimali üzerine yeterli destek ve sağlık hizmeti hazır bulunmakta mıdır?