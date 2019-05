Aycan’dan kırmızı etle ilgili soru önergesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırlayan Aycan, ülkemizde kırmız et üretiminin de şuan için yeterli olmadığını söyleyerek buzağı ölümlerine dikkati çekti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM Başkanlığı’na sunduğunu soru önergesinde, “Hayvansal protein ihtiyacımızı karşılamada kırmızı et önemli kaynaklardandır. Ülkemizde kırmızı et üretimi şuan için yeterli değildir. Türkiye’de buzağı ölümlerinin çok fazla olduğu iddia edilmektedir. Bu da canlı hayvan sayımızı önemli oranda etkilemektedir. Diğer taraftan kırmızı et ihtiyacımızı karşılamak için canlı hayvan sayısının yıllık 480 bin civarında artması durumunda iç piyasadaki et ihtiyacının karşılanacağı düşünülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Aycan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Bakanlığınız kayıtlarına göre 2018 yılında kaç buzağı ölümü tespit edilmiştir. Ülkemizde buzağı ölümleri diğer ülkelere göre fazla mıdır? Fazla ise sebebi nedir? Buzağı ölümleri ile ilgili ne gibi tedbirleri almaktasınız? Ülkemizdeki kırmızı et ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak üzere başka ne gibi planlarınız vardır? Kırmızı et üretiminin girdi maliyetlerini azaltmak için üreticimize ne gibi destekler vermektesiniz?”