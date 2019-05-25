banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aycan’dan kırmızı etle ilgili soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kırmızı et üretiminin yerli imkanlarla karşılanması için yapılan planlamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.

Aycan’dan kırmızı etle ilgili soru önergesi
 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırlayan Aycan, ülkemizde kırmız et üretiminin de şuan için yeterli olmadığını söyleyerek buzağı ölümlerine dikkati çekti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM Başkanlığı’na sunduğunu soru önergesinde, “Hayvansal protein ihtiyacımızı karşılamada kırmızı et önemli kaynaklardandır. Ülkemizde kırmızı et üretimi şuan için yeterli değildir. Türkiye’de buzağı ölümlerinin çok fazla olduğu iddia edilmektedir. Bu da canlı hayvan sayımızı önemli oranda etkilemektedir. Diğer taraftan kırmızı et ihtiyacımızı karşılamak için canlı hayvan sayısının yıllık 480 bin civarında artması durumunda iç piyasadaki et ihtiyacının karşılanacağı düşünülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Aycan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Bakanlığınız kayıtlarına göre 2018 yılında kaç buzağı ölümü tespit edilmiştir. Ülkemizde buzağı ölümleri diğer ülkelere göre fazla mıdır? Fazla ise sebebi nedir? Buzağı ölümleri ile ilgili ne gibi tedbirleri almaktasınız? Ülkemizdeki kırmızı et ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak üzere başka ne gibi planlarınız vardır? Kırmızı et üretiminin girdi maliyetlerini azaltmak için üreticimize ne gibi destekler vermektesiniz?”

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner118

banner129

banner119