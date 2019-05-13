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Aycan’dan kanserle ilgili soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye’deki kanser hastalığının artışı ve bu hastalığa karşı alınan önlemelere ilişkin olarak hazırladığı soru önergesini, Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Aycan’dan kanserle ilgili soru önergesi

Ülke olarak kanserle mücadele etmemiz gerektiğine vurgu yapan ve erken tanının önemine dikkati çeken Aycan, önergesindeki soruların Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını istedi.

Türkiye’de de artış gösteren kanser vakalarının, dünya genelinde 20.ve 21.yüzyılda en çok mücadele edilen ve ölümle sonuçlanan hastalıkların başında geldiğini vurgulayan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şu sorulara yanıt aradı:

“Türkiye’de 2018 yılında kaç kanser vakası tespit edilmiştir. 2018 yılı içinde kansere bağlı kaç ölüm gerçekleşmiştir. Kanserde erken tanı kapsamında Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından tarama programlarında ulaşılan kişi sayısı kaçtır. Risk grubunun yüzde kaçına ulaşılmıştır. Risk grubunun tümüne ulaşmak için bir çalışmanız var mıdır? Kanser nedeniyle 2018 yılında yurt dışına gönderilen hasta sayısı kaçtır? Buna bağlı olarak yapılan harcama ne kadardır? Şuanda kanser tedavisi gören kaç hasta bulunmaktadır. Ülkemizde kanser vakalarını azaltmak için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?”

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Elbistan 1 hafta önce

Sayın vekilim Sefer Aycan Bey'e
Helal olsun ülke olarak bazı konularda çağ atlamaliyiz
Sağlık Konuları nda
Elbistan a büyük hastane yapıldı ama bazı poliklinik lerde doctor sayısı 1 olduğu için 10 gün sonraya randevu veriyor
Sağlık Bakanlığı nın bu konuda yetersiz doctor sayısı olduğunu bilgilense

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A ALKAYA 1 hafta önce

Sayın vekilim Sefer Aycan Bey'e
Çok teşekkürler
Bir çok kez (EDH) Elbistan Devlet Hastanesi ne randevu almak istedim
Bir kaç kez aradım randevu Sistemi dolu bir sonraki haftaya hafta başında aramam karşılığı olumsuz yanitlandi

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