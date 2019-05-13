Aycan’dan kanserle ilgili soru önergesi

Ülke olarak kanserle mücadele etmemiz gerektiğine vurgu yapan ve erken tanının önemine dikkati çeken Aycan, önergesindeki soruların Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını istedi.

Türkiye’de de artış gösteren kanser vakalarının, dünya genelinde 20.ve 21.yüzyılda en çok mücadele edilen ve ölümle sonuçlanan hastalıkların başında geldiğini vurgulayan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şu sorulara yanıt aradı:

“Türkiye’de 2018 yılında kaç kanser vakası tespit edilmiştir. 2018 yılı içinde kansere bağlı kaç ölüm gerçekleşmiştir. Kanserde erken tanı kapsamında Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından tarama programlarında ulaşılan kişi sayısı kaçtır. Risk grubunun yüzde kaçına ulaşılmıştır. Risk grubunun tümüne ulaşmak için bir çalışmanız var mıdır? Kanser nedeniyle 2018 yılında yurt dışına gönderilen hasta sayısı kaçtır? Buna bağlı olarak yapılan harcama ne kadardır? Şuanda kanser tedavisi gören kaç hasta bulunmaktadır. Ülkemizde kanser vakalarını azaltmak için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?”