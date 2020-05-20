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Aycan’dan içme suyu ve atık suda Kovid-19 bulunma ihtimalini sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sefer Aycan, içme suyu ve atık suda koronavirüs (Kovid-19) bulunma ihtimaliyle ilgili hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Aycan’dan içme suyu ve atık suda Kovid-19 bulunma ihtimalini sordu
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Aycan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Kovid-19’un suda bulunduğuna dair ortaya atılan iddia ve yayımlanan haberler olduğuna işaret etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Bakan Kurum’a, şu soruları yöneltti:

“Kovid-19’un içme suyunda olduğuna dair elinizde bir bilgi var mıdır? Ülkemiz sularında Kovid-19 saptanmış mıdır? Suda Kovid-19’a karşı öneriniz nedir? Herhangi bir dezenfektan suda Kovid-19’a etki etmekte midir? Kovid-19’un atık sularda var olduğuna dair bir bilgi var mıdır? Türkiye’de atık sularda Kovid-19’a rastlanmış mıdır? Atık sularda Kovid-19’un varlığına karşı öneriniz nedir? Aldığınız bir önlem var mıdır?”


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