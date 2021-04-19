Aycan’dan aşı yaptırmayanlara ceza uygulansın önerisi

Türkiye'de koronavirüs aşılamasıyla ilgili araştırmayla ilgili görüşleri sorulan tıp doktoru vekillerden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, bulaşıcı hastalık söz konusu olduğunda aşı olmak gerektiğini, bunun bireysel tercihlere bırakılamayacağını söyledi. Aycan, "Aşı yaptırmayana da ceza uygulanabilir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt'un aşıya yönelik tutumlar ve etki eden faktörleri tespite yönelik araştırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘Aşı yaptırmak zorunlu bir şeydir; bulaşıcı hastalık varsa, hükümet bununla ilgili aşı çalışması başlatmışsa 'aşı yaptırmıyorum' deme hakkı yok’ ifadeleriyle konu hakkında net görüş ortaya koyan Aycan, “Ben halk sağlıkçıyım. Halk sağlığının genel prensibi böyledir. Kanunlarımız da böyle. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 'bir bulaşıcı hastalık varsa, idarenin aldığı karara herkesin uyması zorunludur' der. Bakanlık ikna ile aşı yapmak yolunu tercih etti, hükümet gönüllülüğü esnek bıraktı. Bu da böyle bir sonuç doğurdu. Aşıya karşı reaksiyon gösteren insanlar var, her zaman vardı. Covid-19 da aşı reddi olayına dönüşüyor. Buna müsaade etmemek lazım” şeklinde konuştu.