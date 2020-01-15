Aycan, yol sorunlarını TBMM’de dile getirdi

Aycan, Elbistan-Göksun arasındaki karayolunun bitmemesinin de doğurduğu olumsuzluklara dikkati çekti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir basın toplantısı düzenledi. Aycan, il genelindeki sorunlara değindiği konuşmasında, “Kahramanmaraş’ta yol sorunları var. Karayollarında ciddi sorunlarımız var. Kahramanmaraş’ın en temel yolu olan Göksun’la arasındaki yolda sorunlar var. 17 yıldır bitmeyen bir yol sorunumuz var. Bu yol sorununun bitmesi için çeşitli mercilerle görüşüyoruz. Şehrin girişinde ve içinde trafik sorunu var. Kahramanmaraş’ın ilçeleri ile hep yol sorunu var. Özellikle Göksun-Elbistan arasındaki güzergahta yol sorunu var. Yol yapımları bir türlü bitmiyor” dedi.

Aycan, Nurhak-Çağlayancerit arasındaki yolun da bir an önce yapılmasının önemine dikkati çekerek, “Daha önce de bunu gündeme taşıdım. Bu yolların biran önce bitmesini tekrarlıyorum. Kahramanmaraş’ın uçak seferlerinde de sorunlar var. Demiryolu yok. Hızlı tren hatları bir türlü gerçekleştirilmedi. Bunların takipçisiyiz. Başlamış projeler aslında. Bitmesi bölge insanımız açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.