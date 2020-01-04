Aycan: “Termik santral maddesinin oylamasına katılmadım”

Santrallerin bir gün bile filtresiz çalışmaması sözünün arkasında olduğunu belirten Aycan, “Ben ne ihanet ettim ne de termik santrallere izin verdim” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, bir dizi temaslarda ve görüşmelerde bulunmak üzere Elbistan’a geldi. MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Sermet Yıldız’la birlikte Elbistan’da ilk olarak partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Aycan, partililerle görüş alışverişinde bulundu.

Aycan’ın gündeminde, öngörülen sürede çevre yatırımlarını yapmayan termik santrallerin mühürlenmesi vardı. Hem milletvekili hem de doktor kimliği ile santrallerin filtresiz çalışmaması yönünde açıklamalarda bulunmasına rağmen termik santrallere süre uzatımını öngören kanun maddesine ‘evet’ oyu verdiği gerekçesi ile eleştirilen isimlerin başında gelen Aycan, şöyle konuştu:

“Termik santrallerle ilgili durum, benim yıllardır mücadele ettiğim bir alan. Milletvekili olmadan önce de bununla ilgili demeçler veriyordum. Bunun dersini de anlatıyorum. Meclis’te de her ortamda da termik santrallerin filtresiz çalışmasına karşı olduğumu dile getirdim. Filtresiz çalışma hava kirliliği ve sağlık sorunudur. Akciğer ve kalp hastalıkları ile kanserin sebebi oluyor. Bu açıklamalarıma, Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da ve Afşin’de yeterince destek bulamadım. Bununla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundum. Bakanlık ve valilik nezdinde de girişimlerde bulundum.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde filtreler yeterli ve teknolojik değil. Biz, bu santralin şuan ki teknoloji ile çok daha etkin filtre sistemlere sahip olmasını istedim. Yoksa termik santrale karşı değilim. Ülke ekonomisine katkısı çok önemli, istihdam önemli. Bunların önemini biliyoruz. Bu filtre sistemleri, istenildiği zaman yapılmayacak şeyler değil. Birkaç ayda yapılabilecek şeyler. Çok uzun vade ve ciddi bir mali yükü de yok.”

Termik santrallere süre uzatımını öngören maddenin, TBMM Genel Kurulu’na gelen 54 maddelik torba yasa içerisinde olduğunu anımsatan Aycan, “Bu santrallere daha önceden verilen süreler var. 6 yıllık sürenin sonuna geliniyordu. 2019’un sonu gelirken hiç alakasız bir torba yasa görüşülürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önerisi ile süre uzatımına ilişkin bir madde eklendi. 54 maddelik bir paketti. TBMM Genel Kurulu’na geldi. Ben, bu süre uzatımını düzenleyen 50.maddenin oylamasına katılmadım. Bu madde genel kurula gelmeden önce de görüşebileceğim herkese görüştüm. Bunun zararlarını ve sakıncalarını anlattım. Her madde tek tek oylandıktan sonra, 54 maddelik paketin geneli oylamaya sunuldu. Genel oylamaya katıldım. Ama genel oylamaya katılarak parti grubumuzun aldığı karar doğrultusunda paketin tamamına istemeyerek ‘evet’ dedim. Ben ne ihanet ettim, ne de termik santrallere izin verdim. Bu paketi getiren kişi de değilim. Termik santrallerin filtresiz çalışmasına izin veren de ben değilim” ifadelerinde bulundu.

Parti grubunun aldığı karar doğrultusunda paketin tümü için kullandığı ‘evet’ oyunun, bir linç girişimi haline dönüştüğünü kaydeden Aycan, Bu durum, aleyhime bir saldırı haline dönüştü. Kimse de bana o anlamda sahip çıkmadı. Bir televizyon kanalı, kasıtlı olarak MHP düşmanlığı yapan bir yayın uyguladı. 3 gün boyunca her gün bunu uyguladı. Bu, partimize yönelik bir linç girişimiydi. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Buna rağmen ben mücadelemden vazgeçmedim. Sayın Cumhurbaşkanı da daha sonra bu yasayı veto etti. 50.maddeyi çıkartarak paket yeniden geçti. Şimdi de tüm uyarılarımıza rağmen girişimde bulunmadıkları için 15 termik santralden 5 tanesi yükümlülüklerini yerine getirmediği için faaliyetlerine son verildi. İşletmeye düşen görev, biran önce eksiklerini gidersin. Filtrelerini taksın. Birkaç ay içerisinde de filtreleri takıp çalışmaya başlar” değerlendirmesini yaptı.

Aycan’ın daha sonraki durağı Elbistan Ziraat Odası oldu. Aycan, burada da Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ve yönetimi ile bir araya geldi.

Aycan’a, bölge çiftçisinin ve tarım sektörünün sorunlarını içeren bir dosya veren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin yüksek girdi maliyetleri altında ezildiğini vurguladı. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV alınmamasını isteyen Başkan Bulut, Elbistan Ovası’nın kuraklıkla boğuştuğunu ve barajlar konusunda ilerleme kaydedilmediğini bir kez daha dile getirdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da, bölge tarımı için TBMM nezdinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Aycan, tarımın stratejik bir konu olduğunun altını çizerek çiftçinin desteklenmesi ve sübvanse edilmesinin gerekliliğinden bahsetti.

Aycan, daha sonra Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahinle görüş alışverişinde bulundu. Aycan, ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek Elbistan’daki programını tamamladı.



