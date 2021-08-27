Aycan: “Tarımda dışa bağımlı olmak zoruma gidiyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan’la birlikte Elbistan Ziraat Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, barajlar ile tarım ve hayvancılıktaki yüksek girdi fiyatlarına dikkati çekti. Başkan Bulut, çiftçinin gübre, mazot ve ilaç gibi girdilerin altında ezildiğini vurgulayarak; projelendirilen ve yapımı devam eden barajlardan da Elbistan’daki arazilere bir damla su akmadığını dile getirdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, çiftçinin sorunlarını her zaman gündeme getirmeye çalıştığını belirten Aycan, tarımının öneminin herkes tarafından anlaşıldığını söyledi.

Tarımda girdi fiyatlarının yükselmesinin ciddi sıkıntılara yol açtığının altını çizen Aycan, şöyle devam etti:

“Covid salgınında her şeyden vazgeçilse de tarımdan vazgeçilemeyeceği bir kez daha anlaşıldı. Ama tarımda da bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Öncelikle tarımda dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Girdiler çok yükseliyor. Tohumda dışa bağımlığımız azalsa da gübrede bu devam ediyor. Tohum konusunda eskiye göre bayağı mesafe kaydettik. Gübre ve yemde ise hakikaten sıkıntı var. Bunları aşmamız lazım. Benim zoruma gidiyor. Yakıtta, kimyada, ilaç da dışa bağımlıyız da tarımda dışa bağımlı olmamalıyız. Tarım ülkesiyiz diye geçiniyoruz. Kendi ürettiklerimiz de yetmiyor. Petrolden sonra en çok ithal ettiğimiz ürün yağlık tohumlar. Bu çok ilginç bir şey. Ay çekirdeği, soya ve yağlı ürünlere ciddi şekilde paramız gidiyor. Politikalarımızı, bu ithalatı ortadan kaldırmaya yönlendirmek lazım. Üretim kapasitemizi arttırmamız lazım. Ama vatandaşın da biraz özen göstermesi lazım. Türkiye’de dünya kadar çeşit elma var; yurt dışından elma alıyoruz. Niye alıyoruz, niye bunlara para veriyoruz bunlar da zoruma gidiyor.”

İklim değişikliğine de değinen Aycan, “İklim değişikliği genel bir sorun. Dünyanın felaketine sebep olacak bir durum. Küresel ısınma ve hava kirliliği temelinde iklim değişikliği ortaya çıkıyor. Yağış rejimleri değişti. Yağış olmuyor kuraklıkla karşı karşıya kalıyoruz; başka bir bölgede sel oluyor. Bunun için sulama sistemlerimizi de değiştirmemiz lazım. Kapalı sistem sulama tercih ediliyor; bunun da tarlalarda dönüşümü için bununla ilgili mecliste düzenleme yaptık. Bakanlık da yüzde 50’sini karşılıyor. Çiftçilerimizin bu konudan yararlanması ve duyarlı olması lazım. Çünkü hayat suya bağlı. Dünyada da kullanılabilir su, tüm su varlıklarının yüzde 1’i. Esas su gideri de tarımda. Kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Adatepe başta olmak üzere bölgedeki diğer baraj ve sulama projelerinin bitirilmesinin Elbistan Ovası için hayati önem arz ettiğini vurgulayan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, sözlerini, “Maraş, su yönünden zengin bir şehir. Ama suyumuzu iyi yönetmek lazım. Kaynaklarımızı doğru kullanmak lazım. Maraş, burada hakikaten mağdur. Adatepe Barajı, sulama için bitmeye en yakın olarak gözüken baraj. Adatepe’nin 3.etabının bitmesi, Elbistan için çok çok önemli. Bunu da sürekli dile getiriyoruz. Bir taraftan bunun mücadelesini vermek lazım ama bu güne kadar zaman biraz kötü kullanılmış. Kendi kaynaklarımızı önce kendi şehrimizin insanlarına aktarıp da sulama yapılabilse. Kuyular yetmiyor. Kuyular da suyunu kaybediyor.

Daha çok üretmeye ihtiyacımız var. İnşallah biz de bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah daha iyi duruma geliriz” cümleleri ile tamamladı.