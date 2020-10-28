Aycan: “Tarım arazileri bölünmemeli”

MHP’li Aycan, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin ikinci bölümü üzerine söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, teklifin ikinci bölümünde tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesi konusunda maddeler olduğunu, MHP'nin tarım arazilerinin bölünmesine karşı olduğuna dikkati çekti.

Mevcut tarım arazilerini korumanın yanı sıra yeni tarım arazilerinin de edinilmesi gerektiğini kaydeden Aycan, "Hem tarım arazilerinin bölünmesini hem de amaç dışı kullanımı önlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tarım arazilerinde modern sulama sistemlerinin önemine işaret eden Aycan, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için yapılacak desteklemeleri doğru ve yerinde bulduklarını anımsattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un açıklamalarına işaret eden Aycan, "Macron'un, Fransa'nın, beraberinde Avrupa'daki özellikle Hollanda ve Avusturya'nın dinimize, Peygamberimize, devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı saldırıları nefretle kınıyorum ve aklını başına almaya davet ediyorum. Türk düşmanlığının, Türkiye düşmanlığının, İslam düşmanlığının körüklenmesinin kimseye yararı yoktur” dedi.