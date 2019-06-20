Aycan: “Sözleşmeli memur uygulamasından vazgeçilmeli”

Sözleşmeli personel uygulamasının kamuda mağduriyete neden olduğunu belirten MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, emeklilikte yaşa takılanlarla 3600 ek gösterge, özlük hakları konusunda beklentilerin olduğunu kaydetti.

Aycan “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu sorunları önemsiyoruz. Sözleşmeli sistem, doğru bir sistem değil. Çok doğru bir sistem olarak görmüyorum. Bütün memurların kadrolu olması lazım veya durumlarının eşit hale gelmesi lazım” dedi.