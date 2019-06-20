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Aycan: “Sözleşmeli memur uygulamasından vazgeçilmeli”

MHP MYK Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, kamuda çalışan memurlar için sözleşmeli personel uygulanmasından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Aycan: “Sözleşmeli memur uygulamasından vazgeçilmeli”

Sözleşmeli personel uygulamasının kamuda mağduriyete neden olduğunu belirten MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan,  emeklilikte yaşa takılanlarla 3600 ek gösterge, özlük hakları konusunda beklentilerin olduğunu kaydetti.

Aycan “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu sorunları önemsiyoruz. Sözleşmeli sistem, doğru bir sistem değil. Çok doğru bir sistem olarak görmüyorum. Bütün memurların kadrolu olması lazım veya durumlarının eşit hale gelmesi lazım” dedi.


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vtd 7 saat önce

şeker fabrikasının yerleşemeyenlerinden de haber verin mağdur ettiniz

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