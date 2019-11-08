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Aycan: “Sınav harcamaları aileler için yıkım oluyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, YKS ve LGS gibi sınavların maddi açıdan aileleri zorladığını belirterek, “Bu sınavlar, çocukların ve ailelerin kâbusu olmaya devam etmektedir” dedi.

Aycan: “Sınav harcamaları aileler için yıkım oluyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, sınav harcamalarının ortalama 15 bin TL gibi rakamlara ulaştığını ifade ederek, “Sınavlar, aileler için yıkım olmaktadır” şeklinde konuştu.

Bu konuda köklü çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aycan, şunları söyledi:

“Lise ve üniversiteye giriş sınavları çocukların ve ailelerin kâbusu olmaya devam etmektedir. Ortaokul ve liselerin ders kitapları, bilindiği gibi Bakanlık tarafından verilmektedir. Sorular, verilen kitapların müfredatına uygundur fakat soru formatları çok farklıdır. Dershaneler kapandı ama sorun çözülmedi ve daha pahalı çözümler üredi. Çocuklar mecburen farklı kitaplara, özel kurslara ve özel derslere yöneldiler. Böylece sınav harcamaları artmış durumdadır, ortalama yıllık maliyet 15 bin Türk Lirası olmuştur. Bu tam bir fırsat eşitsizliğidir. Aileler için sınavlar yıkım olmaktadır. Sorun çözülmemiştir. Kazanan, yayınevleri, özel kurslar, özel ders veren öğretmenler olmuş, dönen para daha da artmıştır. Köklü çözümler bekliyoruz. Sınav kâbusuna son vermek, meslek liselerine önem vermek ve teşvik etmek gibi köklü çözümler bekliyoruz.”


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Maşuki 7 saat önce

Mecliste milleti temsil edemeyen vekillerde millet için yıkım oluyor.

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Elbistanseverler 6 saat önce

Sayın vekilim çok doğru söylemişsin.Sınava hazırlanan bir öğrencinin ailesine masrafı yılda 15 bin ila 20 bin arasında değişiyor. Bir çok veli bu meblayı ödemek için bankadan kredi bile çekiyor.Bu paralar birilerini cebine gidiyor ve çocuklara da doğru dürüst eğitim verilmiyor.Devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuya bi el atıp kurslarla ilğili yasal düzenleme yapması lazım.

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