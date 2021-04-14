Aycan, pancar çiftçisinin tazminat problemini TBMM’ye taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda pancar üreticisinin yaşadığı soruna ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Genel kurulda gündem dışı olarak söz alan MHP’li Aycan, Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın ekim sahasındaki Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde şekerpancarında verim düşüşü yaşandığına dikkat çekti.

Pancar çiftçisinin elinde olmayan nedenlerle, taahhüt ettiği miktardan daha az ürün ürettiğini kaydeden Aycan, bu durum karşısında da fabrika tarafından tazminat talep edildiğini anımsattı.

Bu durumun bölgede büyük bir sorun haline geldiğini anlatan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şunları söyledi:

“Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde çok sayıda çiftçi büyük alanlarda şeker pancarı tarımı yapmaktadır. 2020 yılında şeker pancarı ekilen alanlarda mantar, böcek, yabani ot nedeniyle ve kuraklık, yeteri kadar sulayamama gibi nedenlerle verim düşüşü olmuş, hatta bazı tarlalardan hiç ürün elde edilememiştir. Elbistan'da özelleştirilen şeker fabrikası, yeteri kadar şekerpancarı teslim etmedikleri için çiftçilerden tazminat istemektedir. Bölge çiftçisi, elinde olmayan nedenlerle 2020 yılında ürün alamamasının sıkıntılarını yaşarken şeker fabrikasının tazminat istemesiyle iyice çıkmaza girmiştir. Bu durum, bölgemizde büyük bir sorun hâline gelmiştir. Çiftçiler ile şeker fabrikası arasında yaşanan sorun şekerpancarı üretimini etkilemektedir. Çiftçinin şekerpancarı ekmekten vazgeçmesi, bölge ekonomisini ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyecektir.”