Aycan, “Obezite, Türkiye’nin en yaygın sorundur”

Aycan, Türkiye’nin yetişkinlerde yüzde 32 görülme sıklığı ile Avrupa birincisi olduğunu üzülerek belirtti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen obeziteyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Obezitenin kalp, şeker hastalığı, hipertansiyon ve kanser gibi birçok hastalığa zemin teşkil ettiğini vurgulayan MHP’li Aycan, “Obezite, Türkiye'nin ve tüm dünyanın en yaygın sorunudur. Obezite kalp, şeker hastalığı, hipertansiyon, kanser gibi birçok hastalığa zemin hazırlamaktadır. Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları obeziteye neden olmaktadır. Türkiye, yetişkinlerde yüzde 32 görülme sıklığıyla Avrupa'da maalesef birinci durumdadır. Daha kötüsü, çocuklarımızda yüzde 10 obezite görülmektedir; bu, daha vahim bir durumu ifade etmektedir” şeklinde konuştu.