Aycan: “Mayıs sonunda vaka sayısının 100’ün altına inmesini bekliyoruz”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vaka nın görülmesinin ardından 55 gün geçtiğini ve salgının 11 Nisan'da en yüksek seviyeye çıktığını söyledi.

Bu tarihten sonra vakaların azalmaya başladığını vurgulayan Aycan, "Her şey bitmiş değil. Maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden devam edersek, Allah korusun tekrar vaka yükselmeleri görülebilir” diye konuştu.

Vaka sayılarının sıfırlanmadığını dile getiren Aycan, sıfırlansa bile vakaların dünyada olmaya devam edeceğini belirtti.

Aycan, turizm sezonunun geldiğine dikkati çekerek, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Turistik tesislerin açılması için ciddi bir baskı olduğunun altını çizen Aycan, Rusya'da, Avrupa ülkelerinde sorunun hala bitmediğini hatırlattı.

Hasta olanla teması bulunan kişileri tespit çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini belirten Aycan, ayrıca vatandaşın gelmesini beklemeden sağlık ekiplerinin çıkıp vatandaşları kontrol ederek ateşi yüksek olanları bile test yapması gerektiğini aktardı.

Çok sayıda sağlık personelinin bu virüsten dolayı hastalandığını ve ölümler yaşandığını anımsatan Aycan, onları sadece alkışlamanın yetmediğini ifade etti. Aycan, "Hala bu vakalar, ölümler ne olarak tanımlanacak net değil. Bir meslek hastalığı, iş kazası olarak tanımlanacak mı? Bu çok önemli. Çünkü tazminat alabilecekler mi? Ne statü tanıyacağız. Hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat vermemiz lazım. İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu buna müsait aslında” ifadelerini kullandı.