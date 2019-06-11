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Aycan, kitlesel arı ölümlerini Meclis gündemine taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ülkemizde yaşanan kitlesel arı ölümleri ile ilgili olarak hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Aycan, kitlesel arı ölümlerini Meclis gündemine taşıdı

Kitlesel arı ölümlerine ilişkin soru önergesinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanmasını isteyen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, bakanlığın bu konudaki çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmasını istedi.

Son yıllarda hem doğal em de insanların kontrol ve gözetiminde yetiştiriciliği yapılan bal arıları popülasyonlarında yoğun kitlesel ölümlerin yaşandığını kaydeden MHP’li Aycan, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

“Ülkemizde kitlesel arı ölümleri gerçekten yaşanmakta mıdır? Kitlesel arı ölümlerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla gerekli araştırma ve analizler bakanlığınız tarafından yapıldı mı? Kitlesel arı ölümlerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla gerekli araştırma yapıldı ise arı yaşanan arı ölümlerinin nedenleri nelerdir? Kitlesel arı ölümlerinin nedenleri tespit edildi ise bu gibi durumların tekrar yaşanmaması için bakanlığınız tarafından ne gibi önlemler alındı? Bu konuda arı yetiştiricisi vatandaşlara önlem amaçlı herhangi bir bilgi ve destek verildi mi? Yaşanan bu kayıpların giderilmesi amacıyla vatandaşları arı yetiştiriciliğine teşvik edici bir program ya da faaliyetiniz mevcut mu?”

 

 


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Maşuki 2 saat önce

Sayın aycan senin memleketinde kitlesel insan ölüyor termik santral filtresiz çalışıyor keşke bunuda gündem yapsan

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Bilal AKBULUT 1 saat önce

aYNI ZAMANDA TARIM PERSONELİYİM İKİ YILDA 56 KOVANIM SÖNDÜ BU SENEDE İÇ AÇICI BİRŞEY YOK ARICILARIMN DURUMU VAHİM MİLLİ ZARARIMIZ BÜYÜK DANIŞMANLAR VAR AMA DANIŞMANLIK DESTEĞİ ALAMIYORUZ MADDİ BİR DESTEKTE YOK BU KONUDA

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