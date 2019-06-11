Aycan, kitlesel arı ölümlerini Meclis gündemine taşıdı

Kitlesel arı ölümlerine ilişkin soru önergesinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanmasını isteyen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, bakanlığın bu konudaki çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmasını istedi.

Son yıllarda hem doğal em de insanların kontrol ve gözetiminde yetiştiriciliği yapılan bal arıları popülasyonlarında yoğun kitlesel ölümlerin yaşandığını kaydeden MHP’li Aycan, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

“Ülkemizde kitlesel arı ölümleri gerçekten yaşanmakta mıdır? Kitlesel arı ölümlerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla gerekli araştırma ve analizler bakanlığınız tarafından yapıldı mı? Kitlesel arı ölümlerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla gerekli araştırma yapıldı ise arı yaşanan arı ölümlerinin nedenleri nelerdir? Kitlesel arı ölümlerinin nedenleri tespit edildi ise bu gibi durumların tekrar yaşanmaması için bakanlığınız tarafından ne gibi önlemler alındı? Bu konuda arı yetiştiricisi vatandaşlara önlem amaçlı herhangi bir bilgi ve destek verildi mi? Yaşanan bu kayıpların giderilmesi amacıyla vatandaşları arı yetiştiriciliğine teşvik edici bir program ya da faaliyetiniz mevcut mu?”