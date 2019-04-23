Aycan, il genelindeki kazaların artışını Meclis’e taşıdı

Önergesindeki soruların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca cevaplandırılmasını isteyen MHP’li Aycan, Kahramanmaraş’ta 5 yıl içerisinde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili bilgi istedi.

Kahramanmaraş’taki trafik kazası haberlerinde artış gözlendiğine dikkati çeken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

“Kahramanmaraş’ta son 5 yılda meydana gelen trafik kazalarının sayısı nedir? Son yıllarda oluşan kazaların nedenleri nelerdir? Bu kazalarda hayatını kaybeden veya yaralanan kişi sayısı nedir? Bu kazaların yaşanmasında sizce ihmal veya sorumluluk kime aittir? Kahramanmaraş’taki trafik kazalarını azaltmak için herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmış ise bu önlemler nelerdir?”