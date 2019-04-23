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Aycan, il genelindeki kazaların artışını Meclis’e taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, il genelinde artış gösteren trafik kazalarına ilişkin olarak hazırladığı soru önergesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Aycan, il genelindeki kazaların artışını Meclis’e taşıdı

Önergesindeki soruların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca cevaplandırılmasını isteyen MHP’li Aycan, Kahramanmaraş’ta 5 yıl içerisinde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili bilgi istedi.

Kahramanmaraş’taki trafik kazası haberlerinde artış gözlendiğine dikkati çeken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

“Kahramanmaraş’ta son 5 yılda meydana gelen trafik kazalarının sayısı nedir? Son yıllarda oluşan kazaların nedenleri nelerdir? Bu kazalarda hayatını kaybeden veya yaralanan kişi sayısı nedir? Bu kazaların yaşanmasında sizce ihmal veya sorumluluk kime aittir? Kahramanmaraş’taki trafik kazalarını azaltmak için herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmış ise bu önlemler nelerdir?”

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HAKAN" 4 hafta önce

OY ALMAK İÇİN CEZA YAZILMAMASI OLABİLİR Mİ POLİSLERİ TRAFİK MAGANDALARINA EZDİRMEMEK LAZIM SİYASİLER RAHAT BIRAKSIN ONLAR HERKESİ HİZAYA GETİRMESİNİ BİLİR

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Ali 4 hafta önce

Hakan bey yorumuna diyecek yok bravo

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