Aycan: "Her 4 üniversite mezununun 1’i işsiz”

Türkiye'de üniversite açılması ve üniversite sistemi üzerindeki görüşlerini dile getirerek her 4 üniversite mezunundan 1’inin işsiz olduğunu belirten MHP’li Aycan, üniversitelerin çokluğuna rağmen, hedeflenen başarıların sağlanamadığından yakındı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi, 200'den fazla üniversitemiz var. Yeni bir üniversite açılmasına ne kadar ihtiyacımız var? Bu ihtiyaç tespitini nasıl yapıyoruz? Neden yeni bir üniversite açıyoruz? Neden yeni bölümler açıyoruz? Neden bu kadar kontenjan belirliyoruz? Bunların bir hesabının olması lazım, ihtiyaç tespitinin yapılması lazım. "Hangi alanlarda yeni fakültelere ihtiyaç vardır ve hangi alanlarda yeni iş gücüne ihtiyacımız vardır?" diye hesaplar yapılması lazım. Yoksa açılan üniversiteler ve altyapısı oluşturulmadan açılan üniversiteler, hiçbir sorunu çözmemekte, hatta yeni sorunlara sebep olmaktadır. Bir üniversite açılacaksa önce onun altyapısı oluşturulmalı, fiziki imkânları oluşturulmalı, öğretim üyesi kadrosu oluşturulmalı, laboratuarları, uygulama alanları oluşturulmalı. Sadece prefabrik binalarda ya da apartman dairelerinde fakülte açılmasını doğru bulmuyoruz. Bu şekilde yapılan üniversite eğitiminin de eğitim olduğunu da kabul etmek mümkün değil."

Üniversitelerin araştırma kapasitesinin yeterli olmadığını kaydeden Aycan, "Tabii üniversite denince akla, sadece ders verilmesi gelmemeli. Üniversite demek aynı zamanda araştırma yapmak, uygulama yapmaktır fakat biraz evvel de söylendiği gibi, eğer 500 üniversitenin içerisinde, dünyadaki 500 üniversitenin içerisinde bir Türk üniversitesi yoksa bunun sebebi, araştırma kapasitemizle alakalıdır. Araştırma yapamayan, bilime katkıda bulunmayan üniversiteler, gerçek anlamda da bir üniversite değildir ve en büyük eksikliğimiz de budur. Sadece prefabrik binalarda yüksekokullar açmanın, gerekli gereksiz yerlerde, uygun olmayan yerlerde okullar açmanın hiçbir yararı yoktur, hele hele o ilçenin kalkınmasına sebep olsun diye meslek yüksekokulu açmanın da bir faydası yoktur.

Bir öğretim görevlisi bulunan meslek yüksekokullarıyla meslek eğitimi yapmak mümkün değildir ya da buradan yetişen çocukların bir meslek edinmesi de mümkün değildir. Yazıktır, bu çocukların kaderiyle oynuyoruz, ailelerin kaderiyle oynuyoruz; üstelik bu üniversiteler vakıf üniversiteleri olduğu için belirli bir ücret ödeniyor. Her yılbaşına en az 20 bin lira ücret ödeniyor ve bu, beklenti yaratıyor, bu, millî ekonomidir ve gereksiz bir harcamaya sebep oluyor ve bunun sonrasında bu çocuklarımız işsiz kalıyorsa daha büyük zarar veriyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında üniversite mezunlarının işsizliğine işaret eden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan "Üniversite mezunları şu an ciddi bir işsizlik sorunu yaşamaktadır. Bu da uygun olmayan branşlarda uygun olmayan kontenjanların getirdiği bir durumdur. Üniversite mezunlarının işsizliği yüzde 26'dır yani her 4 üniversite mezunundan birisi işsizdir ve bu, ülke ekonomisine çok daha büyük sorundur. Diş hekimliği fakültesi açıyoruz ama sağlık bilimlerinde bile eleman fazlalığı vardır. Diş hekimi ihtiyacımız var mıdır diye hesap yapmadan diş hekimliği fakültesi açmak veya diğer sağlık branşlarında okullar açmak, öğrenci almak, bence ülke ekonomisine fayda değil, zarar vermektedir. Bugün, tüm sağlıkçılar, hemşireler, diyetisyenler, optisyenler, çevre sağlığı teknisyenleri, teknikerler, fizyoterapistler işsizdir ve 550 bin sağlıkçı bile atama beklemektedir” ifadelerini kullandı.