Aycan, hava kirliliği ve kanseri Meclis gündeminden düşürmüyor

Daha önce de konuyla ilgili olarak soru önergeleri hazırlayan MHP’li Aycan, bu kez de Elbistan ve Afşin bölgesinde kanser vakalarına dikkati çekti.

Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye’nin 2016 – 2018 yılları arasında hava kalitesi durumunu inceleyerek ‘Kara Rapor’ adıyla bir rapor hazırladı. Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hava kirliliği ölçümleri ve ölüm istatistikleri verileri kullanılarak yapılan analize göre, Türkiye’de 2017 yılında hava kirliliği trafik kazalarının 7 katı can aldı. Elbistan, 2018’de 10 ay boyunca kirli hava soludu 70 sayfalık ‘Kara Rapor’un’ Elbistan ve Afşin’le ilgili olarak tespitleri ise insan sağlığının ne kadar büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Rapora göre 2018 yılında hava kalitesi en kötü olan il, Afşin – Elbistan bölgesinde işletmede olan 2 tane kömürlü termik santrali ve yeni santral planları ile gündeme gelen Kahramanmaraş oldu. 2018 yılında hava kalitesi, ulusal sınır değerlerine göre değerlendirildiğinde; 81 ilin yarısından fazlası kirli hava soludu. Aralarında Elbistan, Iğdır, Soma, Bursa, Mersin, Erzincan gibi istasyonların olduğu toplam 15 istasyonda 300 günden fazla limit aşımı ölçülmesi, hava kirliliğinin 2018 yılının tamamına yayılan bir sorun olduğunu gösterdi. Elbistan’da yaşayanlar neredeyse tüm yıl (10 aydan fazla gün) boyunca sınır değerlerin üzerinde kirli hava soludu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da, Elbistan ve Afşin’de 33 yılda 17 bin erken ölüme neden olduğu belirtilen termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliği ve kanser vakalarındaki artışı, parlamentonun gündeminde tutmaya devam ediyor. Yapılması planlanan 6 tane yeni kömürlü termik santralin toplamda 32 bin erken ölüme yol açacağı öngörüsünü de göz önünde bulunduran MHP’li Aycan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle 2 ayrı soru önergesi hazırladı. Soru önergelerini Türkiye büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunan Aycan, Elbistan ve Afşin’deki hava kirliliğinin insan sağlığı için ne kadar tehlikeli olduğunu sordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan, Afşin-Elbistan bölgesindeki termik santrallerin hava kirliliğini nasıl etkilediğine ilişkin net cevap isteyen Aycan, Sağlık bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan da kanser vakası sayısını açıklamasını talep etti. Bölgede görülen kanser vakalarının çevre ve hava kirliliği ilgili yönünün tespit edilip edilmediğini soran MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 2017-2018 yılları arasında Elbistan ve Afşin’deki kanser vakası sayısını da öğrenmek istedi.

Aycan, son olarak soru önergesinde kanser vakalarının önlenmesi ya da azaltılması için bölgeye özel bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna da cevap aradı.