Aycan, hastanedeki uzman hekim açığına dikkat çekti

Aycan, “Hastanede hekim ve hekim dışı personel açığı bulunmakta, bu da hizmet kalitesini etkiliyor. Personel açığının giderilmesi uygun olacaktır” dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki bazı branşlardaki uzman doktor ile hekim dışı personel açığını gündeme getirdi. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki personel açığının giderilmesi talebini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazılı olarak ileten Aycan, 6 ayrı uzmanlık dalında hekime ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hastanenin hekim dışı personel ihtiyacını da dile getiren Aycan, “Elbistan Devlet Hastanesi uzman doktor kadrolarında ve hekim dışı personelinde eksikler bulunmaktadır. Bu nedenlerle; kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, radyoloji ve genel cerrahi uzmanlarına acilen ihtiyaç vardır. Hemşire, klinik destek, temizlik ve veri giriş olarak hekim dışı personellere de ihtiyaç bulunmaktadır.

Durumun dikkate alınarak eksiklik olan uzman doktor ve hekim dışı personel kadrolarına atama yapılmasının ve eksikliklerin giderilmesini arz ederim” ifadelerini kullandı.