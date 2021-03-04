Aycan, Göksun’la ilk tünel arasındaki yolun durumunu sordu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi veren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Göksun’dan sonra gelen ilk tünele kadar olan güzergahın değişip değişmediğini ve ne zaman bölünmüş yol haline getirileceğini sordu.

Aycan, önergesinde; “Kahramanmaraş il merkezi ile Göksun ilçesi arasındaki yolun büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Yolun son tünelden Göksun’a kadar olan kısmının bölünmüş yol yapımı ise henüz tamamlanmamıştır. Bu kapsamda; son tünel çıkışı ile Göksun arası çift yol yapımı projesi ile ilgili ihale düzenlenmiş midir? Son tünel çıkışı ile Göksun arası yolun ihalesi yapıldı ise başlama ve bitiş tarihi nedir? Bu yolun güzergahı nasıl planlanmıştır? Vatandaşın talebi, mevcut yolun iyileştirilerek bölünmüş yol haline getirilmesidir. Bu dikkate alınmış mıdır? Son zamanlarda yolun güzergahının değiştiğine dair duyumlar doğru mudur?” ifadelerini kullandı.