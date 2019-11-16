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Aycan, “Göksun-Kahramanmaraş yolunu 17 yılda neden bitmedi?”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, uzun süredir bitirilemeyen Göksun-Kahramanmaraş karayolundaki çalışmalarıyla ilgili olarak hazırladığı soru önergesini, TBMM'ye sundu.

Aycan, “Göksun-Kahramanmaraş yolunu 17 yılda neden bitmedi?”
Aycan, “Göksun yolunun 17 yıldır bitirilememesini nasıl açıklıyorsunuz” sorusunu yöneltti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan'la il merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak ve mesafesini kısaltacak Göksun-Kahramanmaraş yolundaki çalışmaların bitirilememesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yazılı olarak cevaplaması istemiyle soru önergesi veren MHP'li Aycan, yol çalışmalarının, ulaşımı aksattığı ve trafik kazalarına neden olduğunu belirtti.
Soru önergesinde, yolla ilgili yapım hataları olup olmadığını da gündeme taşıyan Aycan, şu soruları yöneltti:
“Kahramanmaraş-Göksun karayolunun yapımı ne zaman tamamlanacaktır? Göksun karayolunun 17 yıldır bitirilememesini nasıl açıklıyorsunuz? Göksun karayolunun yapım maliyeti ne kadardır? Bitirilmesi için daha ne kadar ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır? Kahramanmaraş-Göksun istikametindeki son çift yönlü tünelin tek yola birleşmesi bir yapım hatası mıdır? Bu durum düzeltilmesi ile ilgili bir projeniz var mıdır? Yapılan yolun kalitesini yeterli buluyor musunuz? Bu haliyle sorunlar çözülmüş olacak mıdır? Bu yolla ilgili başka bir projeniz var mıdır?”


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