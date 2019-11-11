Aycan: “Firma, gereğini yapmalı”

Filtre takılmaması ile ilgili sürecin işçi çıkarma girişiminin bağdaştırılmasının yanlış olduğunu dile getiren Aycan, şöyle konuştu:

“Afşin-Elbistan Termik Santralinin A ünitesi yaklaşık bir buçuk yıl önce işletmeye devredilmişti. İşletmeye devredilirken ki şartlar ya da sözleşmenin gereği eski türbinlere fitre yapılacaktı ek olarak da iki tane türbin yapılacaktı. Kanun ile verilen süre 2019’un sonuydu. 2019 yılının sonuna gelmiş olmamıza rağmen fitreler hala yapılmadı. Eski türbinler çalıştırılmaya devam ediliyor. Eski türbinlerin çalıştırılması çok ciddi bir hava kirliliği oluşturuyor. İşletme bunu bu şekilde çalıştırmaya devam ediyor ve bunun bu şekilde çalışması asla doğru değil. İnsan sağlığı açısından son derece tehlikeli. Biz bunu en başından beri söylüyoruz, çok müdahalelerde bulunduk, konuyu TBMM’de de gündeme getirdik. Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da ve Afşin’de savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Termik santralin bu şekli ile çalışmaması lazım fakat çalışıyor. Anlaşılan sürenin bitmesine çok az kaldı bu yılın sonunda son buluyor. İki ay içerisinde yapılacak mı? Ya da bundan sonra işletme ne yapacak net bir açıklamaları yok.

Fakat duyumlarımıza göre, işçileri kışkırttıklarını, termik santraldeki işçiler bu sebepten çalışmazsa işten çıkarmaların olacağı söyleniyor. Nereden çıktı bu dedikodular bilmiyorum, bunu asla doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz. Termik Santral 20 yıllığına alınmış ve işletme hakkı verilmiş bir santraldir. Buraya fitre yapılması sadece birkaç aylık bir iştir. Başlanmış olsaydı şayet şimdiye kadar bitmişti fakat başlanmadı ve yapılmadı. İşçileri çıkartırız gibi laflar son derece tehlikeli laflardır. Bunu, işçiler ile vatandaşları karşı karşıya getirmeye çalışılan bir girişim olarak değerlendiriyorum. Termik santralin yapılması başka bir şey, fitrelerin yapılması başka bir şey, orada çalışan işçilerin durumu başka bir şeydir.”

Santralin filtresiz çalışması halinde oluşacak durumun tolere edilmesinin mümkün olmadığını savunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Ben olaya öncelik olarak orada yaşayan halkın sağlığı açısından bakıyorum. O santralin bir gün bile çalışmasını doğru bulmuyorum. Bu zamana kadar çalışması bile bana göre yanlış. İşletme bunu devraldığında önce fitrelerini yapsaydı. Zaten önümüzdeki 20 yıllık sürede bu durumun kat be kat karşı bir duruma gelmesi söz konusudur. Kanunun 2019 yılının sonuna kadar vermiş olduğu bir süre var ve bu süre doluyor. Bu süre daha önce de uzatılmıştır 2019 yılı için ikinci defa uzatıldı. Buna da Anayasa Mahkemesinin itirazı var. Tekrar sürenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Zaten bu durum yeteri kadar tolere edildi. Bana göre bir gün bile çalışmaması lazım. Bunun oluşturduğu zararı tolere etmek hiçbir şekilde mümkün değil. Bir insanımız bundan kaynaklı olarak kanserden ölürse bunun bedelini parayla ölçmek mümkün değil ki. Bunun hesabının bile yapılmaması lazım. Bölgede çok ciddi bir şekilde akciğer kanseri ve diğer kanserlerde artma var. Akciğer solunum hastalıklarında, kronik bronşitte artış var. Bundan dolayı ben, biran önce A Termik Santral işletmesinin fitrelerinin yapıldıktan sonra faaliyete devam etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Aycan, son olarak firmayı sağduyu olarak gereğini yapmaya davet etti.